«В Red Bull знают мой телефон». Даниил Квят готов заменить Ферстаппена
Российский гонщик Даниил Квят заявил, что готов к предложению от Red Bull Racing на фоне текущей ситуации в команде.
В конце сезона-2024 у Серхио Переса закончится контракт с чемпионским коллективом Формулы 1. Но самое главное – на данный момент неизвестно, останется ли Макс Ферстаппен в Милтон-Кинсе. По слухам, трехкратный чемпион мира Формулы 1 хочет уйти в Mercedes, несмотря на контракт до конца 2028 года.
«Похоже, Red Bull нравится обращаться к своим старым друзьям. Они знают номер моего телефона на случай, если захотят обратиться ко мне!» – сказал Квят со смехом в интервью на Youtube-канале Speed City Broadcasting.
В более серьезном тоне трехкратный призер гонок Формулы 1 признался, что ему будет сложно вернуться на стартовую решетку, но невозможно.
«Я в хорошей форме и готов гоняться в любой серии и на любой трассе. Почему нет? Я, конечно, хотел бы оказаться в одной из команд в Ф1. В тоже время все мы знаем, как много политики в Ф1. Так что это зависит от многих факторов. Но если так сойдутся звезды, и у меня появится шанс вернуться на стартовую решетку, то я, конечно, им воспользуюсь», – добавил российский гонщик, в сезоне-2024 выступающий за Lamborghini в WEC.