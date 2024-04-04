Даниил Квят готов заменить Ферстаппена

Российский гонщик Даниил Квят заявил, что готов к предложению от Red Bull Racing на фоне текущей ситуации в команде.

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В конце сезона-2024 у Серхио Переса закончится контракт с чемпионским коллективом Формулы 1. Но самое главное – на данный момент неизвестно, останется ли Макс Ферстаппен в Милтон-Кинсе. По слухам, трехкратный чемпион мира Формулы 1 хочет уйти в Mercedes, несмотря на контракт до конца 2028 года.

«Похоже, Red Bull нравится обращаться к своим старым друзьям. Они знают номер моего телефона на случай, если захотят обратиться ко мне!» – сказал Квят со смехом в интервью на Youtube-канале Speed City Broadcasting.

В более серьезном тоне трехкратный призер гонок Формулы 1 признался, что ему будет сложно вернуться на стартовую решетку, но невозможно.