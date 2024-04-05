Главный механик Макса Ферстаппена дебютировал в составе Sauber

Чемпионский коллектив Формулы 1 Red Bull Racing лишился одного из своих сотрудников — 28 марта стало последним рабочим днём для Ли Стивенсона, который работал в команде с 2006 года. Всю карьеру Макса Ферстаппена в команде специалист был главным механиком бригады голландца и вместе с трёхкратным чемпионом мира добился всех успехов.

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Но уже в начале апреля специалист дебютировал в составе команды, которую он сам описал как коллектив «на другой стороне пит-лейна». На Гран При Японии Ли Стивенсон официально предстал перед общественностью в качестве члена швейцарской Stake F1 Team, на основе которой в 2026 году будет создана заводская команда Audi в Формуле 1.

Сообщается, что столь быстрый трансфер стал возможен благодаря тому, что контракт Ли и Sauber был подписан ещё в 2023 году. С того момента британец не работал в Red Bull — должность Стивенсона в коллективе занял Крис Гент.