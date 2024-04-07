Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон жестко ответил журналисту на вопрос о Ferrari после очередной неудачной для Mercedes гонки в Японии.

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После вступления о будущем переходе британца в Ferrari репортёр задал прямой вопрос: «Вы с нетерпением ждёте возможности оказаться с ними [Ferrari]? Потому что они быстрее?».

На это Хэмилтон ответил: «У вас есть вопросы получше?».

Далее речь пошла о гонке, и британец заявил, что вряд ли иная стратегия могла сильно улучшить ситуацию в Японии: «Не думаю, что стало бы сильно лучше. Не знаю, какой была бы другая стратегия и была ли возможность остаться на Medium во время рестарта, но два отрезка на Hard были ужасными. Это была плохая гонка».