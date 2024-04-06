Хэмилтон впервые в сезоне Формулы-1 опередил Расселла в квалификации

На трассе «Сузука» состоялась квалификация перед Гран-при Японии — четвёртым этапом Формулы-1 сезона-2024, и в ней впервые в этом году Льюис Хэмилтон опередил своего партнёра по команде «Мерседес» Джорджа Расселла.

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Хэмилтон квалифицировался на седьмой позиции и показал лучший для себя результат в рамках текущего сезона, в то время как Расселл уступил напарнику 0,24 секунды и остался только девятым. Для Джорджа, который в трёх предыдущих квалификациях был быстрее Льюиса, девятое место стало худшим в этом году.

Среди других результатов выделим вторую в сезоне победу Карлоса Сайнса над Шарлем Леклером — теперь испанец ведёт в паре со счётом 2:1. Тем временем Норрис и Алонсо уже в третий раз в сезоне опередили Пиастри и Стролла соответственно, а Ферстаппен, Цунода, Боттас и Окон уже в четвёртый раз оказались быстрее своих напарников.

Добавим также, что единственная команда, в которой в данный момент равный счёт, это «Хаас».

Формула-1. Дуэли в квалификациях:

«Хаас»: Магнуссен — 2:2 — Хюлькенберг;

«Феррари»: Сайнс — 2:1 — Леклер;

«Макларен»: Норрис — 3:1 — Пиастри;

«Астон Мартин»: Алонсо — 3:1 — Стролл;

«Мерседес»: Расселл — 3:1 — Хэмилтон;

«Уильямс»: Албон — 3:0 — Сарджент;

«Ред Булл»: Ферстаппен — 4:0 — Перес;

«РБ»: Цунода — 4:0 — Риккардо;

«Кик-Заубер»: Боттас — 4:0 — Чжоу;

«Альпин»: Окон — 4:0 — Гасли.

Гран-при Японии стартует в воскресенье, 7 апреля, в 8:00 по московскому времени. Ферстаппен и Перес стартуют с первого ряда, а вслед за ними гонку начнут Норрис, Сайнс и Алонсо.