Гонка Гран-при Японии остановлена из-за аварии

Гонка Гран-при Японии Формулы-1 на трассе «Сузука» была остановлена красными флагами после аварии в начале первого круга. Австралийский гонщик «РБ» Даниэль Риккардо на торможении сместился вправо и не оставил места на трассе представителю «Уильямса» Александеру Албону. Две машины столкнулись, после чего оба болида оказались в отбойнике, причём «Уильямс» таиландского пилота там застрял. После этого дирекция гонки остановила заезд для эвакуации машин и восстановления отбойников. Оба гонщика не пострадали.

На момент остановки гонки пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранил лидерство, за ним ехали Серхио Перес, Ландо Норрис и Карлос Сайнс.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Японии Формулы-1.