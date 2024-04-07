Серхио Перес прокомментировал свой настрой перед гонкой в Сузуке

100 минут до старта: Комментарий Серхио Переса
Серхио Перес стартует в Сузуке вторым и надеется побороться за победу…
Серхио Перес: «Я чувствую уверенность перед гонкой и с нетерпением жду старт. В третьей тренировке у нас был многообещающий темп на длинной серии кругов, и моя стартовая позиция обещает успешную гонку. Цель – принести победный дубль команде, Honda, японским болельщикам. Я считаю, что у меня сегодня хорошие шансы на победу. Я определённо намерен побороться, но для этого необходимо хорошо стартовать. Надеюсь, у меня получится».