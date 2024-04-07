«Лучше и быть не могло». Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Японии
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу победы на Гран-при Японии.
«Это была хорошая гонка. Главным было устоять впереди на старте. Машина по ходу гонки становилась всё лучше и лучше, всё прошло отлично — пит-стопы, стратегия. Лучше и быть не могло. Да, в прошлый уикенд возникли сложности, но мы снова на вершине — очень здорово победить здесь. Следующий уикенд будет со спринтом, только одна тренировка, притом что мы давно не выступали в Китае, так что это будет очень интересно», — сказал Ферстаппен после гонки.
Формула-1. Гран-при Японии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга. 2. Серхио Перес («Ред Булл») +12.535. 3. Карлос Сайнс («Феррари») +20.866. 4. Шарль Леклер («Феррари») +26.522. 5. Ландо Норрис («Макларен») +29.700. 6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +44.272. 7. Джордж Расселл («Мерседес») +45.951. 8. Оскар Пиастри («Макларен») +47.525. 9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +48.626. 10. Юки Цунода («РБ») +1 круг. 11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг. 12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг. 13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг. 14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг. 15. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг. 16. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг. 17. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.