Хорнер отреагировал на высказывание Вольфа в адрес Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал недавние слова главы «Мерседеса» Тото Вольфа о пилоте австрийской команды Максе Ферстаппене. Ранее Вольф заявил, что ни одному пилоту не удастся побороться с голландцем за чемпионское звание в нынешнем сезоне.

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«Никто не догонит Макса в этом году», — говорил ранее Вольф. «Еще очень рано списывать кого бы то ни было со счетов. Впереди ещё 20 гонок. За эти годы я понял, что не стоит слишком прислушиваться к тому, что говорит Тото», — приводит слова Хорнера GPblog.

После Гран-при Японии стал Ферстаппен укрепил позиции в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 77 очков. Серхио Перес («Ред Булл» находится на втором месте с 64 баллами. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (59 очков).