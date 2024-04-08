Aston Martin хочет получить Карлоса Сайнса

По окончании сезона 2024 года Карлос Сайнс покинет заводскую команду Ferrari — в Формуле 1 на 2025 год у испанца пока нет места. И пока сам пилот изучает возможные варианты трудоустройства, появляются различные спекуляции на тему потенциального продолжения карьеры пилота в чемпионате мира.

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По информации Autosport, интерес к Сайнсу проявляет заводская команда Aston Martin. Сообщается, что британский коллектив хочет получить Карлоса, чтобы начать с ним работу в момент вступления в силу нового технического регламента. При этом команда хочет сохранить канадца Лэнса Стролла, таким образом заменив действующего пилота коллектива на новобранца, обменяв одного испанца на другого.

Отметим, что при этом до сих пор официально не объявлено, продолжит ли Aston Martin сотрудничество с двукратным чемпионом Формулы 1 Фернандо Алонсо, который является пилотом коллектива в 2023 и 2024 годах. Стороны намекали, что готовы работать вместе и дальше, но пока это не подтверждено официально.