Виталий Петров: Red Bull не нужен второй Макс Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился мнением о выступлении австрийской команды на Гран-при Японии. Напомним, первое место в Сузуке занял Макс Ферстаппен, а вторым был Серхио Перес. Оба гонщика «Ред Булл» сейчас занимают первые места в общем зачёте пилотов: Макс лидирует, а Серхио на второй позиции.

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