McLaren объявил о заключении нового соглашения с British American Tobacco

Британская команда Формулы-1 «Макларен» объявила о продлении спонсорского соглашения с компанией British American Tobacco (BAT). Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Контракт пролонгирован на несколько лет.

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Британская сигаретная компания останется главным партнёром команды. Сотрудничество сторон началось ещё в 2019 году.