Карлос Сайнс рассказал про переговоры о контракте на 2025 год

«Настало время всё ускорить». Карлос Сайнс – про переговоры о контракте на 2025 год
Пилот Ferrari Карлос Сайнс рассказал, как обстоят дела с переговорами о заключении контракта на 2025 год.
Испанец трижды за три гонки, в которых принимал участие, поднимался на подиум. Однако, несмотря на отличное начало сезона, он не сможет продлить контракт с Ferrari после 2024 года.
«Я разговариваю с несколькими командами. Мне и моим менеджерам приходится заниматься этим, потому что у меня всё ещё нет места на следующий сезон, – сказал Сайнс Sky Sports. – Так что мы общаемся практически со всеми. Вопрос только в том, какие варианты будут более реалистичными, а какие – лучшими для меня и для моего будущего. Сейчас настало время всё немного ускорить, и, надеюсь, мы сможем заключить контракт как можно скорее. Я понятия не имею, где буду выступать в следующем году. Это правда, что мы ведем переговоры со многими коллективами, но сейчас мне просто нужно сосредоточиться на выступлениях и доказать себе и всем, что если я получу быструю машину, то добьюсь успеха».