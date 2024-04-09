Карлос Сайнс рассказал про переговоры о контракте на 2025 год

Пилот Ferrari Карлос Сайнс рассказал, как обстоят дела с переговорами о заключении контракта на 2025 год.

© autosport.com.ru

Испанец трижды за три гонки, в которых принимал участие, поднимался на подиум. Однако, несмотря на отличное начало сезона, он не сможет продлить контракт с Ferrari после 2024 года.