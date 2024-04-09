Motorsport: машины 2026 года почти неуправляемые

Формула 1 пересматривает планы по активной аэродинамике на 2026 год из-за проблем, выявленных в симуляции, сообщает портал Motorsport.

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Новые болиды должны были иметь подвижные аэродинамические элементы для улучшения производительности с новыми гибридными турбодвигателями, позволяя антикрыльям автомобиля изменять конфигурацию для лучшего сцепления или скорости. Изначально планировалось, что активную аэродинамику получит только заднее антикрыло, которое бы опускалось на прямых, а в поворотах наоборот поднималось. Это позволило бы расширить функционал DRS.

Однако, испытания показали, что машины разворачивало на прямых из-за чрезмерного изменения аэродинамического баланса.

Это привело к тому, что ФИА решила, что для достижения целей, активную аэродинамику получит не только заднее, но и переднее антикрыло. Представители ФИА посетили команды для обсуждения результатов и решений.