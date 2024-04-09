Хорнер проиграл в споре с Пересом, но деньги получил Экклстоун

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заключил спор с Серхио Пересом о результатах квалификации в Японии и проиграл.

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Перес продемонстрировал лучшую квалификацию в сезоне на Сузуке, проиграв Максу Ферстаппену меньше десятой секунды. Таким образом, пилоты Red Bull впервые в 2024 году заняли весь первый ряд на стартовой решетке. На пресс-конференции после гонки Хорнер не стал раскрывать, сколько денег проиграл своему пилоту, но сказал: «Этого было достаточно!».

Раскрывая подробности пари, британец добавил: «Его лучшим результатом в квалификации на Сузуке было четвёртое место, поэтому я поспорил с ним на место в первом ряду. Но, выиграв пари, Чеко сказал мне, что должен ровно такую же сумму Берни Экклстоуну. Итак, ставка была передана Берни, который стал бенефициаром в этом споре. Так что дорогой старина Берни всё ещё зарабатывает деньги, даже не находясь здесь!».