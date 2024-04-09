Источник: этап MotoGP состоится в этом году в Казахстане

Этап MotoGP в Казахастане, вероятнее всего, впервые состоится в этом году, сообщает The Race.

Первая запланированная гонка на треке не состоялась 12 месяцев назад по целому ряду причин, главной из которых был неудовлетворительный прогресс в приведении объекта в соответствие со спецификацией для проведения первого международного соревнования.

Слухи о том, что то же самое произойдёт в 2024 году, не покидали паддок MotoGP и в последние месяцы. Считается, что производитель контрольных шин Michelin получил от боссов серии Dorna указание не готовить груз для транспортировки на трассу.

Однако в конце прошлого месяца эти слухи изменились, когда Dorna дала предварительное разрешение на то, чтобы вещатели начали бронировать билеты и жильё в преддверии ключевой инспекции трассы, которая состоялась в последние несколько дней.

И, согласно отчёту, подготовленному инспекционной группой после этого визита, распространённому среди команд в паддоке и попавшему в распоряжение The Race, становится всё более вероятным, что соревнования пройдут, как и планировалось, 16 июня, поскольку практически все работы завершены.