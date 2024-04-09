Хельмут Марко рассказал, как авария Риккардо помогла Ферстаппену выиграть гонку
Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко высказался об аварии Даниэля Риккардо на первом круге Гран При Японии.
«Риккардо всё равно был слишком осторожен в первом повороте, и его обогнали слева и справа, – цитирует австрийца Planet F1. – За этим последовала авария, которая легко может случиться на старте. При этом косвенно можно сказать, что Риккардо помог Максу. Критическим фактором для него оказалась регулировка переднего антикрыла. Думаю, причиной была более высокая температура в воскресенье. Макс хотел настроить крыло на больший угол атаки, его гоночный инженер – на меньший. Когда гонка была остановлена красными флагами, мы оказались в удачном положении и смогли скорректировать настройки крыла. После рестарта у Макса всё было отлично».