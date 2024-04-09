Тото Вольф высказался об уровне борьбы в нынешнем сезоне "Формулы-1"

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил уверенность, что наблюдать за борьбой в Формуле-1 в нынешнем сезоне интересно.

© Чемпионат.com

«Я бы не стал говорить, что это не так [что наблюдать за борьбой неинтересно], потому что парни, которые впереди, заслуживают победы. К тому же мы видели, что пилоты «Феррари» стали ближе, чем другие гонщики. Нам просто нужно заставить себя показывать лучшие результаты и в конечном итоге бросить им вызов», — приводит слова Вольфа Crash.net.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 34 очка. Лидером является прошлогодний обладатель трофея, гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 141 балл.

Ранее на высказывание Вольфа в адрес Макса Ферстаппена отреагировал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.