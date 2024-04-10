Сайнс сказал, на каких трассах Ferrari может конкурировать с Red Bull

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший сказал, на каких трассах итальянская команда способна бросить вызов фавориту сезона «Ред Булл».

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«Думаю, что мы способны бороться за победы на других трассах. Возможно, это будет Монца или Сингапур. Возможно, Майами. Мы по-прежнему на ходу», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 55 очков. Лидером является трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен «Ред Булл», на его счету 77 очков.

Напомним, по окончании этого сезона испанец покинет «Феррари», а его место займёт семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».