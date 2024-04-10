Названо условие, при котором Renault может продать Alpine

Неудачное начало нынешнего сезона Формулы-1 для «Альпин» породило разговоры о возможной продаже команды. Как информирует Motorsport, компания «Рено» может в итоге рассмотреть предложения о продаже гоночного коллектива.

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При этом отмечается, что одним из условий возможной сделки станет использование новыми владельцами силовой установки «Рено» – предположительно до 2029 года.

В настоящий момент «Альпин» занимает последнее место в Кубке конструкторов, не имея в активе ни одного очка. Лидером является гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 141 балл.

Недавно резервный пилот французской команды Джек Дуэн рассказал о своих результатах на тестовых заездах и о контрактных переговорах с командой.