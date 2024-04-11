Ферстаппен хочет остаться в Red Bull

Портал Auto Motor und Sport поделился последними инсайдами, в связи со статусом пилота Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

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Источник подтверждает, что Ферстаппен может уйти из команды, если в «Ред Булл» не окажется Хельмута Марко и Эдриана Ньюи. Макс хочет остаться в команде, но никто из «Ред Булл» не может ему гарантировать, что всё останется так, как есть.

Единственной альтернативной для Ферстаппена является «Мерседес», потому что эта команда является наилучшим местом в долгосрочной перспективе, сообщается в материале.

Авторы статьи заявляют, что потенциальная зарплата Макса уже утверждена внутри «Мерседес», она будет выше, чем у Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне. Руководитель команды Тото Вольф будет готов ждать решения Макса, даже если он упустит возможность пригласить Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса.