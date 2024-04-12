Шумахер призвал Red Bull поискать замену Пересу

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер считает, что Серхио Перес слишком сильно уступает Максу Ферстаппену, поэтому команде «Ред Булл» следует поискать замену мексиканскому гонщику.

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«Они гоняются на одинаковых машинах, но судя по результатам, они словно с разных планет. Это непрочная ситуация для команды. Можно обратить внимание на Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо (Алонсо уже продлил контракт с «Астон Мартин» — прим. «Чемпионата»). Есть также молодые гонщики, на рынке пилотом много чего сейчас происходит», — отметил Шумахер в эфире Sky Germany.

В прошлом сезоне Формулы-1 Серхио Перес уступил своему напарнику по команде Максу Ферстаппену 290 очков. В этом сезоне мексиканец трижды из четырёх гонок финишировал вторым, занимая второе место в личном зачёте чемпионата.