Карлос Сайнс подписал контракт с Mercedes

Карлос Сайнс уже подписал контракт с командой «Мерседес». Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport. Соглашение подписано на 2025 год.

© Чемпионат.com

Другое итальянское издание FUnoAnalisiTecnica сообщает, что Сайнс и «Мерседес» практически договорились по всем пунктам, кроме одного — Карлос хочет многолетний контракт: два фиксированных года с возможностью продления на третий. «Мерседес» в свою очередь готов предложить испанцу однолетнее соглашение с возможностью продления еще на один год при определённых обстоятельствах. Таким образом в «Мерседесе» хотят оставить себе возможность подписать на 2026 год молодого и перспективного Андреа Кими Антонелли или трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.