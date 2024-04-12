Стало известно, почему обновления Haas в Китае получит лишь Магнуссен

На Гран-при Китая у команды «Хаас» будет готово два комплекта новых деталей, но воспользоваться ими сможет только один пилот. Немецкое издание Auto Motor und Sport объяснило почему.

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Если бы оба гонщика получили новый комплект деталей, то в случае повреждения их в аварии машина должна была бы стартовать в гонке с пит-лейн, так как замена новой детали на другую, предыдущей спецификации приравнивается к нарушению правила «закрытого парка». Более того, Гран-при Китая это этап со спринтерской гонкой и риск подобного инцидента выше обычного.

В Шанхае новинки будут установлены на машину Кевина Магнуссена. В AMuS отмечают, что дело не только в том, что датчанин несколько работал как командный игрок в первых четырех гонках сезона-2024 и помог Нико Хюлькенбергу завоевать очки в Джидде. Основная причина в том, что в Имоле обе машины получат комплект новинок, но там Магнуссен пропустит первую практику, передав болид Оливеру Берману. Таким образом, если в Китае и Майами новинки получил бы Хюлькенберг, то Кевину осталось бы всего две тренировки, чтобы вработаться в обновлённую машину.