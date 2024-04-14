AMuS: Макс Ферстаппен будет зарабатывать в Mercedes больше Хэмилтона
Команда Mercedes ждет дальнейшего развития политической ситуации в Red Bull Racing и в случае продолжения конфликта готовы предложить Максу Ферстаппену контракт на круглую сумму, сообщил корреспондент немецкого Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.
«Ферстаппен хочет остаться в Red Bull Racing, но только при условии, что в руководстве команды не произойдет каких-либо изменений. Другими словами, если Хельмут Марко уйдет, то Макс тоже может покинуть коллектив. На данный момент нет гарантий, что в руководящей верхушке RBR ничего не поменяется. И даже после третьей победы в сезоне сценарий с уходом Макса – это не выдумки. Единственная команда, которая может подписать трехкратного чемпиона мира Формулы 1 – это Mercedes. В Брэкли, в свою очередь, не торопятся и следят за развитием ситуации. Пока есть хотя бы малейший шанс заполучить Ферстаппена, Тото Вольф будет ждать с выбором замены Льюиса Хэмилтона. В компании даже определились с тем, сколько готов платить Ферстаппену. Со всеми бонусами за победы нидерландский гонщик обойдется Mercedes, чем Хэмилтон. Поэтому если он станет чемпионом с ними, то заработает солидные деньги», – пишет Шмидт.