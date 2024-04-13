Motorsport Italia: Даниэлю Риккардо поставлен ультиматум о его замене

Пилоту «РБ» (бывшая «Альфа Таури») австралийцу Даниэлю Риккардо был поставлен ультиматум ввиду его нерезультативных выступлений в текущем сезоне Формулы-1. Об этом сообщает портал Motorsport Italia.

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Согласно имеющейся информации, руководство «РБ» заявило, что до летней паузы Риккардо необходимо добиться хотя бы такой же результативности, как у его напарника японца Юки Цуноды. В противном случае Даниэля могут заменить на резервного пилота австрийской команды и его соотечественника Лиама Лоусона.

Напомним, Риккардо начал выступать за «РБ» в середине прошлого сезона и всего однажды вошёл в топ-10.

Лоусон уже заменял Риккардо в прошлогоднем сезоне Формулы-1 из-за того, что тот сломал руку в аварии в Зандворте.