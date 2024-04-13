Бывший чемпион Формулы-1 предостерегает от засилья городских трасс

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1978 года Марио Андретти предостерегает от излишнего увеличения числа городских трасс в календаре Ф-1, и призвал сохранять традиционные трассы наподобие британского «Сильверстоуна».

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