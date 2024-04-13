В Bugatti заявили, что их новый гиперкар превзошел рекорд скорости Формулы-1

Компания Bugatti заявила о том, что во время тестов её новый трековый гиперкар Bolide достиг максимальной скорости в 380 км/ч, сравнив этот результат с официальным рекордом скорости в гонке Формулы-1 — он показан Валттери Боттасом на Гран-при Мексики 2016 года и составляет 372,5 км/ч.

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Следует, однако, отметить, что, по словам команды «Уильямс», в свободных заездах перед Гран-при Европы в Баку в том же 2016 году Боттас развил ещё более высокую скорость: 378 км/ч. В то же время рекордом скорости автомобиля Формулы-1 вне рамок соревнований считаются 397,36 км/ч, которые за рулём специальной версии машины «Хонды» на озере Бонневилль в 2006 году развил Алан ван дер Мерве.

Bugatti Bolide впервые был представлен в 2020 году. Это будет один из последних автомобилей марки со ставшим легендарным 8-литровым двигателем W16 мощностью 1600 лошадиных сил. При этом на тестовом прототипе Bolide силовая установка развивала ещё больше — 1852 лошадиные силы. Кроме того, известно, что специально для Bugatti Bolide компания Brembo создала самые большие в мире карбоновые тормоза.

Серийная версия Bugatti Bolide будет выпущена тиражом в 40 экземпляров, её стоимость — € 4 млн.