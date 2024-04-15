Макс Ферстаппен раскритиковал идею спринта на Гран При Китая

Действующий трёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен раскритиковал организаторов чемпионата мира за решение провести первую в сезоне 2024 года спринтерскую гонку на Гран При Китая. По мнению лидера Red Bull Racing, участникам серии стоило дать больше времени на адаптацию к трассе, которая на протяжении нескольких лет отсутствовала в календаре.

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