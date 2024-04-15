Макс Ферстаппен раскритиковал идею спринта на Гран При Китая
Действующий трёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен раскритиковал организаторов чемпионата мира за решение провести первую в сезоне 2024 года спринтерскую гонку на Гран При Китая. По мнению лидера Red Bull Racing, участникам серии стоило дать больше времени на адаптацию к трассе, которая на протяжении нескольких лет отсутствовала в календаре.
«Да, это очень разумно — дать нам одну тренировку на трассе, где нас не было несколько сезонов. Если серьёзно, то такое решение абсолютно нелогичное. Потому что, когда ты долгое время отсутствовал на трассе, ты никогда не знаешь, чего от неё ждать. Так что было бы лучше провести в Шанхае обычный гоночный уик-энд. Но, с другой стороны, спринт, вероятно, ещё больше оживляет обстановку на этапе, и, возможно, именно этого организаторы и хотели бы видеть. Но да, чисто с точки зрения пилотажа и спортивных результатов, я думаю, что это не самый разумный поступок. Посмотрим, что мы сможем показать. Я имею в виду, мне всегда нравилось ездить в Китае. Так что да, надеюсь, мы сможем взяться за дело настолько хорошо, насколько это возможно в таких условиях, и, надеюсь, нам не придётся перенастраивать слишком много вещей в нашем болиде при возвращении на трассу, где мы не выступали несколько лет подряд, начиная с 2019 года», — заявил Макс Ферстаппен PlanetF1.