Гюнтер Штайнер может стать владельцем одной из команд «Формулы-1»

Бывший руководитель Haas в Формуле 1 Гюнтер Штайнер, который стал постоянным экспертом телеканала RTL Germany, где он будет анализировать итоги всех сессий этапов чемпионата мира, может вернуться в серию в новом статусе. По слухам, топ-менеджер может стать владельцем одного из коллективов, представленных сегодня в Формуле 1.

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По информации издания AS-Web, Штайнер уже нашёл инвесторов, которые готовы профинансировать покупку команды и поставить Гюнтера у её руля, чтобы тот смог работать с коллективом по той концепции, которую он хотел воплотить в Haas, но не смог из-за разногласий с владельцем коллектива Джином Хаасом. Ожидается, что итальянец получит в своё распоряжение команду Visa Cash App RB.

Сообщается, что дочерний коллектив Red Bull получает в сезоне-2024 серьёзное финансирование, чтобы у команды были хорошие результаты по итогам текущего чемпионата. Это позволило бы поднять цену и выгодно продать итальянский актив, который в настоящее время не является приоритетным для австрийского производителя энергетических напитков.