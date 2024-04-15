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Фредерик Вассёр поделился своими опасениями перед Гран-при Китая

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о самых главных вопросах перед первым с 2019 года Гран-при Китая.

Вассер поделился своими опасениями перед Гран-при Китая
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«Я думаю, что гонка будет сложной, но если она будет такой для всех, то мы все окажемся в одинаковой ситуации. Самым большим вопросом для меня является асфальт, потому что планировка трассы нам известна. Нельзя забывать и о том, что погодные условия будут более холодными, чем в прошлый раз. Мы не знаем степень жёсткости асфальта, это будет самым важным фактором уикенда. Ещё одной проблемой является то, что из-за формата уикенда, у нас будет только одна практика, на основании которой мы должны выбрать настройки, с которыми болиды проведут все заезды Гран-при», — приводит слова Вассёра Racingnews365.
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