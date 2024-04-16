Шумахер высказался о положении дел в Mercedes

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер поделился мыслями о положении дел в «Мерседесе».

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«Сейчас Вольф должен пойти в атаку. Он должен следить за тем, чтобы команда оставалась привлекательной и хорошие гонщики хотели к ней присоединиться», — приводит слова Шумахера Formel1.de со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, по окончании этого сезона Формулы-1 «Мерседес» покинет британский гонщик Льюис Хэмилтон. В 2025 году он будет выступать за «Феррари». В «Скудерии» сообщили, что с Льюисом они заключили многолетний контракт. Говорилось, что совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее о предстоящем переходе Хэмилтона в «Феррари» высказался вице-чемпион мира 2008 года Филипе Масса.