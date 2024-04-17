Деймон Хилл дал совет пилотам Williams

Экс-пилот Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл признался, что не хотел бы оказаться на месте руководителя Williams Джеймса Ваулза. В подкасте F1 Nation с Педро де ла Росой, говоря о предстоящем Гран При Китая, британец рассказал, какое бы указание он дал бы пилотам на месте менеджера команды.

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«Учитывая, что это спринтерский уикенд, есть двойной риск что-то повредить. И мне бы не хотелось быть сейчас на месте Ваулза. Я не знаю, что бы им сейчас сказал. Наверное, я бы сказал: «Значит так: стартуй, пройди пару кругов, припаркуйся, главное, держись подальше от неприятностей. Давайте перейдём к квалификации, забудьте о спринте!» — сказал Хилл.

После аварий на двух последних этапах, в Австралии и Японии, у Williams осталось мало запчастей и до сих пор нет запасного шасси, которой появится только на этапе в Майами в начале мая.