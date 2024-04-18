Марко: мы не можем перебить предложение Audi по Сайнсу

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о позиции австрийской команды по поводу испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

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Сайнс по окончании сезона-2024 покинет итальянский гоночный коллектив, и на данный момент не определился с местом, где будет продолжать карьеру.

«Мы с ним разговариваем, он проводит свой самый сильный сезон в Формуле-1, но у него очень выгодное предложение от «Ауди», которое мы не можем ни удовлетворить, ни перебить. Но мы знаем его ещё со времен «Торо Россо», даже тогда он ездил с Максом. Но ему было очень больно, когда мы выбрали Ферстаппена в «Ред Булл», а не его», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Ранее Марко не исключил возможности замены Даниэля Риккардо резервным гонщиком Лиамом Лоусоном.