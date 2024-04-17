Коллекция часов Михаэля Шумахера выставлена на аукцион

Восемь наручных часов легендарного пилота Формылы-1 Михаэля Шумахера, которые он носил во время выступлений в «Королевских гонках», будут выставлены на аукцион Christie's в следующем месяце. Об этом информирует Motorsport.

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На торги, которые пройдут 13 мая, будут выставлены, в частности, часы Platinum Vagabondage 1, которые Шумахеру подарил бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт. Приблизительная стоимость часов оценивается от $ 1,2 до $ 2,2 млн. А общая стоимость всей коллекции оценивается приблизительно в $ 4 миллиона.

Ранее бывший гонщик Формулы-1, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» 1992 года Марк Бланделл заявил, что Шумахер не хотел бы, чтобы Льюис Хэмилтон превзошёл его по количеству выигранных титулов.