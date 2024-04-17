Антонелли впервые протестировал болид Формулы-1. «Мерседес» показал фото

Итальянский пилот Формулы-2 Андреа Кими Антонелли впервые провёл тесты болида Формулы-1. Об этом сообщила пресс-служба «Мерседеса» и опубликовала фотографии с трассы.

© MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM

© MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM

Антонелли проехал за рулём «Мерседеса» W12 2021 года. Его первые заезды на машине Формулы-1 состоялись на трассе «Ред Булл Ринг». Он выбрал себе 12-й номер.

© MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM

Напомним, 17-летний итальянец на данный момент занимает девятое место в чемпионате Формулы-2 сезона-2024. В начале апреля стало известно, что Антонелли может дебютировать в Формуле-1 уже по ходу текущего сезона. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, что молодой пилот является одним из основных претендентов на роль пилота команды в следующем сезоне, вместо Льюиса Хэмилтона, который перейдёт в «Феррари».