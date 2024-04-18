Алонсо подтвердил, что вел переговоры с Red Bull и Mercedes

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо подтвердил, что вёл переговоры с Red Bull и Mercedes до подписания контракта с Aston Martin.

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Отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-конференции в четверг в Китае, испанец сказал: