Алонсо подтвердил, что вел переговоры с Red Bull и Mercedes

Фернандо Алонсо подтвердил, что вёл переговоры с Red Bull и Mercedes
Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо подтвердил, что вёл переговоры с Red Bull и Mercedes до подписания контракта с Aston Martin.
Отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-конференции в четверг в Китае, испанец сказал:
«Ну, я думаю, нет смысла говорить об этом слишком много, потому что теперь всё закончено. Я с Aston Martin, и мне хотелось бы говорить только об этом. Как я уже говорил на прошлой неделе, со всеми были какие-то переговоры, как обычно происходит в такой момент, но это были просто разговоры. Потом мы с Aston Martin просто собрались вместе после Японии и пришли к соглашению за один или два дня. Это было очень, очень просто. Как только контракт был подписан, мы объявили об этом. Все немного проще, чем выглядит снаружи. Ходит много слухов, много всего происходит с разными командами и гонщиками. А мы просто остались верны друг другу и сдержали свое слово. Я счастлив, что принял такое решение и горжусь тем, что буду представлять Aston Martin в течение следующих нескольких лет».