Марко признал, что Лоусон может заменить Риккардо по ходу сезона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не исключил возможности замены Даниэля Риккардо резервным гонщиком Лиамом Лоусоном, если австралийский пилот не сможет преодолеть разочаровывающий старт сезона.

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