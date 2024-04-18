Хэмилтон высказался о шансах Mercedes в Китае

«Мы понимаем машину лучше». Хэмилтон – о шансах Mercedes в Китае
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признал, что Mercedes принимала бы другие решения в Японии с нынешним багажом знаний.
На пресс-конференции перед этапом в Китае британец сказал: «В нашей машине ничего не изменилось, поэтому в эти выходные она будет той же, но мы понимаем её немного лучше. По ходу уик-энда в Японии мы действительно достигли прогресса в этой области, поэтому постараемся воспользоваться новыми знаниями в Китае и снова выбрать какое-то новое направление. Я думаю, если бы мы могли вернуться в прошлое, то поступили бы по-другому на Сузуке. Это ретроспективный взгляд и опыт. Поэтому мы попытаемся перенести его сюда и посмотреть, сможем ли мы реализовать некоторые изменения, которые уже не можем внести в прошлое. Надеюсь, это поможет нам немного повысить эффективность».