Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон получил предупреждение от стюардов Гран При Китая за нарушение правил на свободных заездах.

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По ходу тренировки гонщик Mercedes поучаствовал в небольшом инциденте. Сначала Льюис заблокировал и вытолкнул на обочину Нико Хюлькенберга, который, как и он, находился на медленном круге. А затем на торможении перед последним поворотом британец едва не врезался в Оскара Пиастри и был вынужден проехать прямо, в сторону пит-лейна, чтобы избежать аварии.

«Он меня вытолкнул», – пожаловался Хэмилтон по радио на Пиастри.

Инциденты с Хюлькенбергом и Пиастри стюарды оставили без последствий. Но Хэмилтон получил выговор за то, что пересек белую линию при въезде на пит-лейн после эпизода с Оскаром. Как раз перед началом тренировки FIA уведомила пилотов о том, что пересекать эту линию запрещено.