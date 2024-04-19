Перес оценил конкурентоспособность Red Bull после спринт-квалификации в Шанхае

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес после спринт-квалификации Гран-при Китая выразил уверенность, что команда будет конкурентоспособна в любых условиях. Напомним, третий сегмент квалификации проходил в условиях усиливающегося дождя. Перес показал шестой результат.

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