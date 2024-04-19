Марко назвал проблему Red Bull в Китае

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении команды в спринт-квалификации Гран-при Китая. Напомним, Макс Ферстаппен показал четвёртое время, а Серхио Перес – шестое.

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