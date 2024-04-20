Макс Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку Гран‑при Китая «Формулы‑1»
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку на Гран‑при Китая «Формулы‑1».
Китай принимает этап «Формулы‑1» впервые с 2019 года.
В субботу прошла спринтерская гонка.
«ФОРМУЛА‑1». 5‑Й ЭТАП. ГРАН‑ПРИ КИТАЯ
Спринт. Топ‑10
- Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»)— 32:04.660
- Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») +13.043.
- Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») +15.258.
- Шарль Леклер (Монако, «Феррари») +17.486.
- Карлос Сайнс (Испания, «Феррари») +20.696.
- Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») +22.088.
- Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен») +24.713.
- Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес») +25.696.
- Гуанью Чжоу (Китай, «Кик Заубер») +31.951.
- Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») +37.398.