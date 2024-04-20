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Макс Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку Гран‑при Китая «Формулы‑1»

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку на Гран‑при Китая «Формулы‑1».

Макс Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку Гран‑при Китая «Формулы‑1»
© Gettyimages.ru

Китай принимает этап «Формулы‑1» впервые с 2019 года.

В субботу прошла спринтерская гонка.

«ФОРМУЛА‑1». 5‑Й ЭТАП. ГРАН‑ПРИ КИТАЯ

Спринт. Топ‑10

  1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»)— 32:04.660
  2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») +13.043.
  3. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») +15.258.
  4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») +17.486.
  5. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари») +20.696.
  6. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») +22.088.
  7. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен») +24.713.
  8. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес») +25.696.
  9. Гуанью Чжоу (Китай, «Кик Заубер») +31.951.
  10. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») +37.398.
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