Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при Китая

На Международном автодроме Шанхая завершился Гран-при Китая Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес замкнул тройку сильнейших.

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Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +13.757

3. Серхио Перес («Ред Булл») +18.483

4. Шарль Леклер («Феррари») +23.127

5. Карлос Сайнс («Феррари») +33.545

6. Джордж Расселл («Мерседес») +37.670

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43.414

8. Оскар Пиастри («Макларен») +53.896

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +55.139

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +57.644

11. Эстебан Окон («Альпин») +1:00.165

12. Александер Албон («Уильямс») +1:02.842

13. Пьер Гасли («Альпин») +1:07.910

14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1:10.163

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:12.473

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1:19.607

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:20.298

18. Даниэль Риккардо («РБ») — сход

19. Юки Цунода («РБ») — сход

20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — сход