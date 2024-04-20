Роберт Шварцман занял второе место в своей дебютной квалификации WEC

Российский пилот Роберт Шварцман, впервые представивший свой экипаж в квалификации Чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), занял второе место в зачёте гиперкаров. Сессия состоялась сегодня, 20 апреля, в Имоле (Италия).

Отметим, что команда AF Corse, за которую выступает россиянин, заняла три первых места в своём классе.