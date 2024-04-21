В «Формуле‑1» со следующего сезона может измениться система начисления очков

«Формула‑1» может изменить систему начисления очков со следующего сезона, сообщает Motorsport.

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По информации издания, число гонщиков, получающих очки по итогам гонки, может увеличиться с 10 до 12. Реформу пытаются пролоббировать команды‑аутсайдеры, которые редко финишируют в топ‑10.

Сообщается, что обсуждение пройдет на следующей неделе. Для принятия реформы требуются голоса шести команд из десяти.

Сейчас очки по итогам гонки начисляются по следующей схеме (места с первого по десятое): 25 — 18 — 15 — 12 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 — 1.

Реформа предполагает, что для топ‑7 изменений не будет, новые правила будут действовать для тех, кто финиширует на местах с 8‑го по 12‑е. За 8‑е место будут давать 5 очков, за 9‑е — 4, за 10‑е — 3, за 11‑е — 2. за 12‑е — 1.

Текущая система действует с 2010 года. С 2003 года очки начислялись восьми лучшим пилотам, с 1991 года — шести.

После четырех гонок текущего сезона три команды — «Альпин», «Уильямс» и «Заубер» — идут без набранных очков.