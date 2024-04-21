Алонсо рассказал, почему ему пришлось делать лишний пит-стоп

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, почему ему пришлось делать под конец гонки Гран-при Китая дополнительный пит-стоп, из-за которого он потерял несколько мест.

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В первой половине гонки испанец боролся за большие очки, но в середине дистанции ему поставили новый комплект «софта», на них сложно было доехать до финиша, поэтому ему пришлось делать дополнительный пит-стоп ближе к концу гонки.