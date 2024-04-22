Шарль Леклер категорично высказался о четвертом месте на Гран-при Китая

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление на Гран-при Китая. По его итогам монегаск занял четвёртое место. По словам Шарля, ничего большего добиться в Шанхае было невозможно.

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«Ничего большего добиться было невозможно. Четвёртое место. Большое спасибо за поддержку. Сперва Маранелло, а дальше отправляемся в Майами», — написал Леклер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, победителем Гран-при Китая стал Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». Вторым был Ландо Норрис из «Макларена». Тройку сильнейших замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес. Следующий этап Формуы-1, Гран-при Майами, состоится с 3 по 5 мая.

Ранее выступление в Шанхае прокомментировал Гуаньюй Чжоу из команды «Кик-Заубер».