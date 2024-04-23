Марко дал совет хейтерам Ферстаппена

Советник Red Bull в Формуле 1 Хельмут Марко ответил на критику выступлений трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, доминирующего в последние годы. По его словам, уверенные и частые победы нидерландского пилота ничуть не вредят зрелищности гонок.

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«Это совершенно не скучно. В горных лыжах были Франц Кламмер и Херман Майер, которые много побеждали. Если спортсмен добивается выдающихся результатов, то надо смириться с этим и ценить его достижения. Не надо говорить, что это скучно. Это заслуга Макса», — цитирует Марко издание De Telegraaf.

C Гран При Майами в начале мая прошлого года Ферстаппен проиграл лишь дважды в 25-ти стартах – в Сингапуре-2023 и Австралии-2024.