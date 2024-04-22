Хельмут Марко: Норрису надо перейти в Red Bull

Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко заявил, что австрийский коллектив заинтересован в приходе в команду британского гонщика Ландо Норриса, который сейчас выступает в составе McLaren.

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«Он молод и, безусловно, в центре нашего внимания. Отец Ландо постоянно шутит, что Норрис не сможет отпраздновать свою первую победу в Гран При, пока Макс Ферстаппен не завершит свою карьеру. Я ответил на это, что Норрису надо перейти в Red Bull и победы быстро придут к Ландо», — заявил Хельмут Марко в эфире ServusTV.

Напомним, Ландо Норрис, как и его напарник австралиец Оскар Пиастри, имеет контракт с McLaren до конца 2026 года. Ранее неоднократно ходили слухи, что Red Bull готов выкупить контракт британца у его коллектива, чтобы сделать молодого пилота напарником трёхкратного чемпиона Формулы 1 голландца Макса Ферстаппена.