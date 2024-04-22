Хорнер: доминирование Ферстаппена не продлится вечно

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер объяснил, почему не считает верным называть эпоху доминирования Макса Ферстаппена скучным периодом в Формуле 1.

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Голландец выиграл 19 из 22 гонок в 2023 году, а нынешний сезон начал с четырёх побед в пяти этапах – исключением стал Гран При Австралии, в начале которого действующий чемпион мира сошёл с дистанции из-за технических проблем.

Отвечая на вопрос Sky, стала ли Формула 1 скучной из-за доминирования Ферстаппена, Хорнер сказал: «Я думаю, что нужно ценить успех. У Макса особый талант. Для него это золотой момент. Как мы видели на примере каждого гонщика, он не длится вечно. Для нас речь идет о том, чтобы наслаждаться моментом. Нет никаких гарантий, что мы сможем давать ему такую машину каждый год в течение следующих пяти сезонов. Так что делайте всё, что можете, пока можете».